Правоохранители Петербурга задержали группу профессиональных угонщиков

Подозреваемые в краже уже были ранее судимы.

Правоохранители задержали группу мужчин, подозреваемых в угонах машин. Они являются профессиональными "автоворами", сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По оперативной информации, злоумышленники специализировались на кражах "Хонды". 13 мая в полицию поступило сообщение о пропаже машины на Северном проспекте у дома 18/1. В результате оперативникам удалось задержать четырех граждан в возрасте от 40 до 49 лет по подозрению в этом преступлении. Ранее мужчины были неоднократно судимы за кражи.

Двух подозреваемых задержали на Обводном канале. У них изъяли похищенный автомобиль. Кроме того, была изъята "Ауди", на которой передвигались злоумышленники во время краж.

Еще один подозреваемый находился на проспекте Елизарова. У иномарки были подменные номера. Четвертый возможный соучастник был задержан на проспекте Культуры по месту проживания.

У жителей Петербурга обнаружили оборудование для взлома замков автомобиля, устройства для несанкционированного запуска двигателя, замки зажигания, государственные регистрационные знаки от автомобилей.

Правоохранители предполагают, что задержанные могут быть причастны к серии краж машин марки "Хонда". В настоящий момент устанавливаются все соучастники подозреваемых, а также иные эпизоды их преступной деятельности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что правоохранители раскрыли дело с кражей часов на 270 тыс. рублей в Приморском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО