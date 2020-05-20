Правоохранители раскрыли дело с кражей часов на 270 тыс. рублей в Приморском районе

Мужчина скрылся с дорогими часами из магазина.

Сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемого в краже часов на 270 тыс. рублей. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В конце марта 2020 года продавец магазина часов в торговом комплексе на Торфяной обратилась в полицию. Женщина рассказала о том, что мужчина в маске похитил две пары часов. Он попросил продавца показать ему товар, а затем скрылся с часами. Сотрудница магазина попыталась остановить грабителя, но он уехал на белом авто.

Общий ущерб составил более 270 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Накануне, 19 мая, сотрудники полиции и уголовного розыска Приморского района задержали подозреваемого на Киевской улице. Им оказался 32-летний неработающий местный житель. У него изъяли похищенное.

Правоохранители устанавливают все эпизоды его противоправной деятельности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали мужчину, писавшего националистические комментарии "ВКонтакте".

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО