Правительство утвердило обещанные Путиным выплаты семьям с детьми

Раскрыт порядок обращения семей за выплатами на детей до 16 лет.

Правительство России утвердило обещанные Владимиром Путиным выплаты семьям с детьми. Об этом говорится на сайте кабинета министров. Россияне с несовершеннолетними, которым исполнилось от трех до шестнадцати лет, получат разовую единовременную выплату в десять тысяч рублей. На каждого ребенка выплата будет сделана с первого июня 2020 года. Семьям с детьми до трех лет будет предоставлена поддержка в виде пяти тысяч рублей за апрель, май и июнь.

Для того, чтобы получить материальную поддержку, необходимо подать заявление. Это можно сделать на официальном портале государственных услуг или личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Также подать заявление можно "в территориальном отделении по месту жительства или места пребывания".

Напомним, что заявление должно быть рассмотрено в течение пяти дней. Выплата будет производиться не более трех дней. Обратиться за ее назначением россияне смогут до первого октября 2020 года.

Ветераны ВОВ из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья получат выплаты.

Видео: kremlin.ru