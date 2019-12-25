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Правительство упрощает порядок предоставления госуслуг
Сегодня, 13:14
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matveyvn

Правительство упрощает порядок предоставления госуслуг

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Теперь большинство услуг можно будет получить в удалённом формате.

Правительство упрощает порядок предоставления госуслуг. Об этом пишет агентство "Интерфакс", ссылаясь на премьер-министра России Михаила Мишустина. Он подписал соответствующий указ.

По его словам, теперь большинство услуг можно будет получить в удалённом формате, что поможет сохранить силы, время и нервы людей. Помимо этого, считает Мишустин, развитие цифровых технологий помогает развивать и государство, а также ускоряет и упрощает работу некоторых служб, помогает снизить расходы.

Ранее мы писали, что Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ.

Теги: госуслуги, мфц, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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