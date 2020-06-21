  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:45
86
Rybka123
Код вставки плеера

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

0 0

Предполагается, что нормы субсидирования в соответствии с постановлением увеличат в два раза.

Правительство РФ утвердило увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ. Постановление, подписанное премьером Михаиллом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Согласно новым правилам в 2020 году максимальный размер субсидии для владельцев транспортного средства, использующего природный газ в качестве топлива, умножается на коэффициент 2. 

Предполагается, что нормы субсидирования в соответствии с постановлением увеличат в два раза - 30% до 60% от общей стоимости работ.

Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии