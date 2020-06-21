Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Правительство РФ утвердило увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ. Постановление, подписанное премьером Михаиллом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.
Согласно новым правилам в 2020 году максимальный размер субсидии для владельцев транспортного средства, использующего природный газ в качестве топлива, умножается на коэффициент 2.
Предполагается, что нормы субсидирования в соответствии с постановлением увеличат в два раза - 30% до 60% от общей стоимости работ.
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