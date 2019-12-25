Правительство поддержит переработку отходов выкупом облигаций

Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) теперь сможет выкупать облигации компаний, которые заняты в сфере переработки отходов. Постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет "Российская газета".

Вице-премьер Виктория Абрамченко объяснила, что выкуп облигаций – это возвратное финансирование на льготных условиях.

В дальнейшем мы рассматриваем как меру поддержки льготный лизинг оборудования, возмещение части стоимости банковской гарантии и другие, - отметила она.

Для облигаций компаний, которые сможет выкупать ППК РЭО, есть три условия. Так, срок погашения должен составлять не более 10 лет, ставка купона должна равняться 3% годовых, а сумма выкупленных ППК РЭО облигаций должна составлять 28,9% от общей стоимости проекта.

Ранее мы писали, что с начала этого года Госэконадзор Ленобласти ликвидировал 280 свалок. Всего вывезли 54 000 кубометров отходов.

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