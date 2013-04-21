Правительство области увеличило время соблюдения тишины в будни

Теперь шуметь нельзя с девяти вечера до восьми утра.

В понедельник, 5 июля, правительство Ленинградской области внесло изменения в закон административных правонарушениях и содержании домашних животных, принятым Заксобранием. Согласно подписанному главой региона документу, на три часа увеличили время соблюдения тишины в будни.

Теперь местным жителям нельзя шуметь с 21.00 до 8.00. Раньше это время было в рамках 23:00 – 7:00.По-прежнему, нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22.00 до 10.00 и ежедневно – с 13.00 до 15.00.

Согласна тем же поправкам, владельцы домашних животных при содержании и выгуле должны обеспечивать тишину. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

За нарушение грозит штраф до тысячи рублей.

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Фото: Pixabay