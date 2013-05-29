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Кабмин РФ утвердил концепцию интеграции беспилотников в единое воздушное пространство

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Данную концепцию планируется реализовать в три этапа.

Российское Правительство утвердило концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство. Об этом в ходе совещания с членами кабинета министров заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

По его словам, данную концепцию планируется реализовать в три этапа. Срок реализации – ближайшие 10 лет. На первом из этапов будут модернизированы программы подготовки авиаперсонала.

Сначала нужно изменить воздушное законодательство, сформировать нормативную базу, в том числе упростить процедуры, которые позволяют владельцам таких аппаратов оформлять документы и разрешения на полет.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

На следующем этапе планируется обеспечить безопасность полетов и обновление авиационной инфраструктуры. Мишустин подчеркнул, что для этого будут использованы преимущественно отечественные разработки.

В ходе завершающего этапа предстоит практическое внедрение технической инфраструктуры для беспилотников и цифровых решений для управления полетами.

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Видео: Правительство РФ

Теги: беспилотники, единое воздушное пространство, кабмин, михаил мишустин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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enidors
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