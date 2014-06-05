Правительство Петербурга под руководством Сбера будет внедрять технологии искусственного интеллекта

Представители городской администрации и более 30 различных комитетов приняли участие в дизайн-сессии Сбера по цифровой трансформации с помощью искусственного интеллекта. Первые результаты чиновники обещали продемонстрировать уже через полгода.

Генеративный искусственный интеллект способен совершить настоящий прорыв в модернизации сервисов для граждан и решении рабочих задач госслужащих. Уже сегодня виртуальные помощники записывают на прием к врачу, алгоритмы контролируют камеры видеонаблюдения и даже останавливают движение транспорта при потенциальной опасности. Следующий шаг – максимально оптимизировать работу городского управления. О том как осуществить цифровую трансформацию с помощью искусственного интеллекта сотрудникам комитетов Смольного рассказали на дизайн-сессии Сбера – сегодня компания является центром компетенций федерального проекта "Искусственный интеллект" и активно занимается цифровой трансформации регионов страны.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

Искусственный интеллект — это не самоцель, и он не заменит никогда человека. То есть искусственный интеллект, он помощник человека. Если многие дискуссии идут по поводу: боятся, этого не боятся, он заменит человека, все останутся без работы и так далее. Это не так. Во всяком случае, в ближайшие, наверное, лет 50, как минимум. Это помощник, который даст больше времени для более глобальных задач нам всем здесь присутствующим, ну и, безусловно, жителям города Санкт-Петербурга.

Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Сегодня благодаря коллегам из Сбера, а Сбер сегодня является ведущей лидирующей компанией в РФ в целом в мире, которая взяла на себя ответственность по развитию этих технологий суверенных, мы проводим специальную дизайн-сессию для того, чтобы обеспечить масштабное внедрение этих технологий в нашу деятельность повседневную. Это принципиально важно, поскольку поручение, которое прозвучало в прошлую пятницу от президента РФ, звучит так, что мы должны обеспечить повышение уровня заработной платы и вообще доходов населения.

Экспертов Сбера, представителей городской администрации и более 30 различных комитетов и управлений разделили на команды, каждая из которых представила свои идеи по использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ, строительстве, образовании, госуправлении, финансах и инвестициях – базой стали уже имеющиеся в арсенале инструменты и технологии.

Любовь Токарева, заместитель председателя комитета по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга:

Это и многофункциональные центры, где есть регистратор для Росреестра для того, чтобы проще и быстрее обрабатывать эти документы. Это и, конечно же, аналитика видеонаблюдения, которую мы ведем. И тот проект, который мы сделали с архивным комитетом по обработке документов для того, чтобы их расшифровать и сократить почти на 600 лет длительность их расшифровки и сохранение для потомков.

Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга:

Эти технологии также приходят и в строительную отрасль, и активно используются. Мало того, соответствующие законодательные акты уже приняты на федеральном уровне и с июня будущего года 24-го все бюджетные стройки, заказ на разработку проектной документации должен происходить с учетом создания именно информационных моделей с помощью программного продукта и проходить государственную экспертизу.

Результаты совместной работы петербургских управленцев и экспертов Сбера по цифровой трансформации представят уже через шесть месяцев. Среди ближайших проектов – внедрение в систему городского здравоохранения медицинской программы для маммографии, которая с помощью использования технологий искусственного интеллекта будет помогать врачам определять патологии и выявлять онкологические процессы на самой ранней стадии.