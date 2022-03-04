Правительство Ленобласти создало 2300 мест в новых образовательных учреждениях

До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё семь объектов образования.

Правительство Ленинградской области создало 2300 мест в новых образовательных учреждениях в 2023 году. Двери шести детских садов и одной школы впервые откроются для детей Всеволожского, Ломоносовского и Гатчинского районов 1 сентября. Всего в День знаний на учебу пойдут более 200 тысяч школьников и 92 тысячи дошколят. Об этом рассказала пресс-служба администрации Ленобласти.

Открываем для детей 1 сентября две новых школы в Кудрово и Мурино, 5 школ – после реновации и капремонта в Волосовском, Волховском и Киришском районах. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё семь объектов образования. Среди них школа на 1175 мест в Кудрово, которая возводится по федеральной программе "Стимул".

В Александровском саду торжественно открыли выставку "Петербург 2.0", посвященную Дню строителя.

Фото: администрация Ленобласти