Права и Гитлер. Наблюдения историка Андрея Буровского о коронавирусе

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский продолжает серию видео после своего выздоровления от коронавируса. Площадка для высказывания – персональный канал интернет-телевидения Piter.tv.

Поговорить нам придется о правах человека, об ограничениях свободы и о том, что такое свобода в условиях пандемии.

Дело в том, что по Москве, в меньшей степени по остальной России бегают радетели за некие права, некие возможности людей, как будто их кто-то ограничивает. Мне непонятно, за какие права – видимо, я тупой. В третьем рейхе было понятие "Hitler Hexe", "Гитлер ведьма" или "Гитлер баба", подобные существа есть везде – внешне не очень привлекательные, не очень юные дамы, которые становятся пифиями определенной политики. Слово пифия – из лексикона некоторых священников. Вокруг батюшек часто образуются такие компании своеобразных дам, которые истолковывают его слова и преклоняются уже не Богу, а батюшке. Они вызывают некоторую иронию у священников: вроде же ничего вредного не делают, но и пользы от них бывает маловато. Поэтому вызывают добродушную иронию: "Пифии, это мои пифии".

Такие пифии некоей идеи были в Третьем рейхе, были в СССР, и что характерно, в современной России таких "Putin Hexe" почти нет. А вот демократических пифий – полным-полно, борцов за права непонятно кого. Бегают спасают чаще всего евреев или другие народы, от чего – непонятно. Борются отсюда и до заборов – сплошная борьба за права человека. Эти "Demo Hexe" – довольно агрессивные создания, на самом деле, и ковид стал для них очередным камнем преткновения, потому что "тряпкина физиономия" – это что такое? Нарушение прав. Имею я право ходить без тряпки? А мне говорят с тряпкой, да еще штрафуют, если я без тряпки. Это же нарушение моих прав. Меня заставляют "иглоукалыванием" заниматься, то есть делать вакцину. Нехорошо! Я имею право не вакцинироваться? Имею-имею, а меня заставляют.

Здесь даже не возражу, а уточню в двух пунктах. Первое: когда человек собирается прыгнуть с 20 этажа, на это можно реагировать двумя способами. Первый – очень жестокий, я бы назвал его англосаксонским – человеку просто дают возможность прыгать, куда он хочет. Он же имеет право. Это очень жестоко, ведь человек не всегда понимает, что он делает. Другой способ – назову его немецким или немецко-китайским, потому что у китайцев примерно такой же подход к самоубийцам – объяснить человеку, что будет, если он прыгнет с 20 этажа. Нужно рассказать ему последствия этого шага. Он, конечно, имеет право ответить: "Да бросьте вы, ребята. На самом деле это вы падаете и разбиваетесь, потому что вы плохие. А я исповедаю правильную веру, меня боженька спасет: я прыгну, а меня подхватит на уровне третьего этажа мировой ураган, у меня вырастут уши как у африканского слона, я ими замашу и полечу на Луну, к боженьке. И буду жить с ним вместе и кушать рахат-лукум". Человек это сказал, решил. Опять же, немецкий способ предполагает, что человека можно связать, но вечно караулить его не будешь – он сбежал на 20 этаж и сиганул. По крайней мере, мы сделали все что могли.

Я сторонник второго способа. Я признаю, что да, человек имеет право покончить с собой. Но знаете, чего он не имеет права сделать? Не имеет права схватить вас или меня и прыгать с 20 этажа вместе с вами или со мной. Не имеет права, потому что вы или я тоже имеем права, в том числе право на жизнь. Мы имеем ничуть не меньше человеческих прав, чем идиотик, сигающий с 20 этажа. И чем "Demo Hexe", которые бегают и свои женские комплексы реализуют в виде псевдополитической деятельности.

Там, где вакцинированных людей очень мало, там болезнь ходит почти беспрепятственно. Отсутствие массовой вакцинации – это посягательство на мою жизнь. А я имею прав не меньше, чем идиотики, рассказывающие себе и другим сказки про то, как мировое правительство их, бедняжек, то ли убивает, то ли делает импотентами и т.д. и т.п. Кстати, если определенный процент переболевших ковидом импотентами становятся. Имейте в виду, среди прочего возможны и такие последствия, они бывают разные, но и такая неприятная штука реальна. Причем в нескольких вариациях: и аспермия, и падение эрекции, и еще много чего. Но это отдельная тема, у меня есть некоторые данные, я пока не могу говорить уверенно об этом.

Вы можете, ради бога, культивировать любые сказки, но вы не имеете права подвергать опасности мою жизнь. А я имею прав ничуть не меньше, чем вы. Поэтому я заявляю: господа, вакцинироваться вы будете ровно по одной простой причине – я хочу жить на земле и хочу, чтобы жили другие нормальные люди. И хочу, чтобы мои дети и внуки были бы вне опасности. Я не хочу, чтобы мои близкие любимые люди болели и умирали. А я и так звоню в Петербург друзьям, не успев выйти из больницы, а там добрая треть или в больнице, или только что переболела. Мне этого не нужно, я не люблю смертей.

Господа, вы имеете право покончить с собой. Уезжайте куда-нибудь, отвезите себя в какую-нибудь область или район, там накапливайтесь, не вакцинируйтесь и сдохните побыстрей. Если несколькими дураками будет меньше, это и будет то самое очищение земного шара. Пожалуйста, вперед, но подальше от нас. Вы не имеете права способствовать заболеваемости других людей, не имеете. К вопросу "о правах": не только у вас они есть.

Там, где вы живете среди людей, вакцинироваться вы будете. В СССР вакцинировали всех от полиомиелита и от оспы, всех поголовно: ребенок родился, в первые три дня не помер (а к тому времени большинство не выживало в первые несколько дней), и ему сделали прививку. Никаких воплей о правах человека и страданий не возникает. То же самое должно быть и здесь. Господа, если хотите подыхать, это ваши проблемы. Но подальше от нас. Не создавайте проблем остальным людям. Вот так жестко. Прыгайте с 20 этажа, но не смейте хватать никого и прыгать вместе с нами. Я с вами не хочу, я не верю в летание на ушах и путешествие на Луну за рахат-лукумом. Хотите сдохнуть – прощайте! А всем остальным желаю жить в стране насильственной массовой 90%-й вакцинации. Я за диктатуру развития, диктатуру умных людей, а не за идиотскую демократию быдла.

Коротко и ясно. До свидания, господа. Надеюсь, мы еще увидимся.