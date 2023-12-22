Практиканта насмерть придавило металлоконструкцией на Кировском заводе

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело.

Утром во вторник, 9 января, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на территории Кировского Завода в одном из цехов мужчину придавило металлической конструкцией. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии на место происшествия обнаружен труп 37-летнего мужчины. Установлено, что он вышел первый день на практику в должности сварщика. На рабочего упала металлоконструкция, в результате чего он скончался на месте происшествия.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что обломок центрифуги убил слесаря на Цветочной.

Фото: Piter.TV