Практиканта насмерть придавило металлоконструкцией на Кировском заводе

Утром во вторник, 9 января, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на территории Кировского Завода в одном из цехов мужчину придавило металлической конструкцией. Об этом стало известно Piter.TV.
По прибытии на место происшествия обнаружен труп 37-летнего мужчины. Установлено, что он вышел первый день на практику в должности сварщика. На рабочего упала металлоконструкция, в результате чего он скончался на месте происшествия.
Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что обломок центрифуги убил слесаря на Цветочной.
Фото: Piter.TV
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