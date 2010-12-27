Пенсионер отравился дымом при пожаре в квартире на Большой Подьяческой

Мужчина в тяжелом состоянии.

В понедельник, 9 декабря, в квартире дома №17 по Большой Подьяческой улице вспыхнул пожар. Виновником возгорания стал неисправный электрический счетчик. Об этом сообщили "Невские новости".

Огонь охватил пять квадратных метров помещения, с пожаром боролись четыре расчета. В случившемся пострадал пожилой хозяин квартиры – он отравился дымом. Его доставили в токсикологическую реанимацию в тяжелом состоянии.

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Фото: Piter.TV