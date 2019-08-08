Пожилая россиянка больше суток простояла в трясине болота под Хабаровском, отпугивая медведя рычанием

Женщина застряла в болоте недалеко от логова медведя.

83-летняя женщина застряла в болоте в тайге под Хабаровском недалеко от логова медведя и едва выжила.

Пожилая женщина из поселка Сита Хабаровского края отправилась в тайгу за грибами и не вернулась. Ее муж забил тревогу. Группа местных жителей, участники отряда "Лига Спас", охотники и сотрудники патрульно-постовой службы выдвинулись в тайгу на поиски пожилой женщины.

Недалеко от логова медведя была найдена корзина с грибами, а вскоре поисковики услышали поблизости нетипичный рык. По звуку они обнаружили пропавшую женщину, которая увязла в болоте. Пенсионерка больше суток, завязшая в топи рыком отпугивала медведя, который подбирался к женщине.

Сообщается, что женщина серьезно не пострадала, она сильно замерзла и у нее шок.

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Видео: HUE