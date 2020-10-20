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В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 60 тысяч рублей для "спасения" внучки

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Изначально злоумышленники просили 1,5 млн рублей.

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 60 тысяч рублей для "спасения" внучки. Об этом 2 сентября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Вечером 1 сентября в полицию Петроградского района обратилась 82-летняя петербурженка. Она рассказала, что днем ей на мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками полиции. Злоумышленники потребовали с женщины 1,5 млн рублей за прекращение уголовного преследования в отношении ее 19-летней внучки.

Петербурженка смогла предложить мошенникам лишь 60 тысяч рублей, которые после она передала курьеру. В настоящее время полиция выясняет детали инцидента.

Ранее мы писали, что пенсионерка для спасения "внучки" отдала мошенникам 1,6 млн рублей.

Видео: Piter.tv

Теги: мошенники, пенсионерка
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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