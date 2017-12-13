Утром на Новоизмайловском загорелась двухкомнатная квартира

В результате случившегося никто не пострадал. Огонь потушили через полтора часа.

Утром 25 февраля в Московском районе Санкт-Петербурга пожарные боролись с огнем, вспыхнувшем в одной из квартир жилого дома.

По информации ГУ МЧС по городу, возгорание случилось в доме 26 на Новоизмайловском проспекте. Сообщение о пожаре поступило по телефону "01" в 10:12. Как стало известно, загорелась двухкомнатная квартира. Огонь бушевал на площади 5 квадратных метров.

Огнеборцы смогли ликвидировать пламя в 11:36. Также сообщается, что в результате случившегося никто не пострадал. В операции принимали участие 13 человек личного состава и 3 единицы техники. Устанавливаются причины возгорания.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге пассажир выбрался из перевернувшегося авто и уехал на попутке в аэропорт.