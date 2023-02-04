Пожарные спасли 24 человека из горевшей в Приморье многоэтажки

На улицу специалисты вывели из дома 9 детей.

Российские пожарные спасли 24 человека из горевшего многоэтажного здания, расположенного на территории Приморского края. В пресс-службе регионального управления ГУ МЧС уточнили, что воспламенение затронуло здание, находящееся в городе Артеме. Специалистам удалось вывести на улицу местных жителей, включая девятерых несовершеннолетних граждан. Воспламенение на площади в 20 квадратных метров потушено силами 20 человек личного состава ведомства и 7 единиц техники. Эксперты устанавливают причину пожара.

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Фото и видео: ГУ МЧС России