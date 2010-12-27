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Пожарные почти два часа тушили жилой дом на Саперном переулке
Сегодня, 9:40
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Cherepanov

Пожарные почти два часа тушили жилой дом на Саперном переулке

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Загорелся строительный мусор и обрешетка кровли.

В воскресенье, 4 августа в шестиэтажном доме №9 на Саперном переулке в Центральном районе загорелся строительный мусор и обрешетка кровли. Площадь возгорания составила 30 кв. метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Пожарных вызвали в 6:15. На место выехали 12 человек на трех машинах. Им удалось справиться с огнем через 1 час 50 минут.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Ленобласти у владельца автосервиса нашли около 200 граммов метамфетамина.

Фото: Pixabay

Теги: пожар на саперном переулке
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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