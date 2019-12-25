Пожарные оперативно потушили Volkswagen на Просвещения

На место прибыли девять спасателей.

В воскресенье, 25 октября, на проспекте Просвещения произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу и Ленинградской области.

К загоревшейся иномарке прибыли девять спасателей и две единицы спецтехники, которые ликвидировали пожар менее чем за 20 минут. Отмечается, что Volkswagen остался без моторного отсека, он выгорел полностью. По предварительной информации, никто не пострадал. По какой причине загорелся автомобиль, неизвестно.

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Фото: Piter.TV