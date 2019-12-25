Пожарные машины приехали к ТЦ "Сити Молл" в Петербурге

Торговый центр открывается в 10:00.

Утром 29 марта около торгового центра "Сити молл" у станции метро "Пионерская" заметили машины экстренных служб. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

У входа в ТЦ стояло несколько машин МЧС. По словам очевидца, позже также подъехала реанимация. Официальной информации о пожаре пока не поступало. Если возгорание и было, то ЧС никак не затронуло посетителей. Торговый комплекс открывается в 10:00.

Накануне в Приморском районе пожар произошел в Коломягах. В огне оказался одноэтажный дом. Он полностью сгорел.

Фото: vk.com/spb_today_unreleased