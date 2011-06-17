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Пожарная охрана Ивангорода отметила 150-летие
Сегодня, 16:31
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Пожарная охрана Ивангорода отметила 150-летие

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В Ивангороде отметили 150-летие пожарной охраны. Пожарные устроили для всех пришедших показательные выступления.

В четверг, 6 июля, Ивангородская пожарная охрана отметила свое 150-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Для всех пришедших на праздник пожарные региона устроили показательное выступление в Кингисеппском районе с использованием пожарно-технического оборудования. Кроме этого, спасаете показали свои навыки работы.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил и поздравил сотрудников пожарной охраны Ивангорода. Он отметил, что спасатели имеют мужественность и смелость.

Ранее сообщалось, что на Кузнецовой улице задымился лазурный автобус №72.

Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

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Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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