Пожарная охрана Ивангорода отметила 150-летие

В Ивангороде отметили 150-летие пожарной охраны. Пожарные устроили для всех пришедших показательные выступления.

В четверг, 6 июля, Ивангородская пожарная охрана отметила свое 150-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Для всех пришедших на праздник пожарные региона устроили показательное выступление в Кингисеппском районе с использованием пожарно-технического оборудования. Кроме этого, спасаете показали свои навыки работы.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил и поздравил сотрудников пожарной охраны Ивангорода. Он отметил, что спасатели имеют мужественность и смелость.

Ранее сообщалось, что на Кузнецовой улице задымился лазурный автобус №72.

Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области