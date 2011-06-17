Пожарная охрана Ивангорода отметила 150-летие

В четверг, 6 июля, Ивангородская пожарная охрана отметила свое 150-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.
Для всех пришедших на праздник пожарные региона устроили показательное выступление в Кингисеппском районе с использованием пожарно-технического оборудования. Кроме этого, спасаете показали свои навыки работы.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил и поздравил сотрудников пожарной охраны Ивангорода. Он отметил, что спасатели имеют мужественность и смелость.
Ранее сообщалось, что на Кузнецовой улице задымился лазурный автобус №72.
Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
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