Населенные пункты, оказавшиеся в зоне риска, находятся в безопасности.

Пожары в Рязанской области не затронули торфяники. Об этом сообщили в правительстве России.

В опубликованном заявлении отмечается, что пожары в регионе остаются локализованными, их распространение остановлено. При этом в правительстве добавили, что ситуация с задымлениями является наиболее острой.

Также сообщается, что населенные пункты, оказавшиеся в зоне риска, находятся в безопасности.

Ранее мы сообщали, что пожар в лесничестве в Ростовской области охватил более 200 гектаров.

Видео: Telegram / ТАСС