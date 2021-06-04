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Пожары в Рязанской области не затронули торфяники

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Населенные пункты, оказавшиеся в зоне риска, находятся в безопасности.

Пожары в Рязанской области не затронули торфяники. Об этом сообщили в правительстве России.

В опубликованном заявлении отмечается, что пожары в регионе остаются локализованными, их распространение остановлено. При этом в правительстве добавили, что ситуация с задымлениями является наиболее острой.

Также сообщается, что населенные пункты, оказавшиеся в зоне риска, находятся в безопасности.

Ранее мы сообщали, что пожар в лесничестве в Ростовской области охватил более 200 гектаров.

Видео: Telegram / ТАСС

Теги: пожар, правительство россии, рязанская область, торфяники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Пожар,

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