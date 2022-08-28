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Пожар в лесничестве в Ростовской области охватил более 200 гектаров

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Для тушения пожара вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России и Минобороны.

Пожар в лесничестве в Ростовской области охватил 203 гектара. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Для тушения пожара вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России и Минобороны. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожара задействованы 285 человек и 90 единиц техники. Также планируется привлечь около 400 добровольцев для борьбы с огнем.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии произошел пожар на заводе по производству нефтепродуктов.

Видео: Telegram / ТАСС

Теги: лесничество, пожар, ростовская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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