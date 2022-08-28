Пожар в лесничестве в Ростовской области охватил более 200 гектаров

Для тушения пожара вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России и Минобороны.

Пожар в лесничестве в Ростовской области охватил 203 гектара. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Для тушения пожара вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России и Минобороны. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожара задействованы 285 человек и 90 единиц техники. Также планируется привлечь около 400 добровольцев для борьбы с огнем.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии произошел пожар на заводе по производству нефтепродуктов.

Видео: Telegram / ТАСС