Никто не пострадал в ходе воспламенения резервуаров.

В Башкирии произошел пожар на заводе по производству нефтепродуктов. Об этом журналистам рассказали в региональном экстренном ведомства. Пожарные уже ликвидировали возгорание. В ночь на 25 августа в Туймазах воспламенился мазут. Повреждена территория в 100 квадратных метров. О проблеме диспетчеру ГУ МЧС стало известно в 03:48 утра по местному времени (в 01:48 утра по времени Москвы). Огонь затронул четыре резервуара из 10, параллельно стоящих рядом друг с другом.

В процессе перекачки на сливо-наливной эстакаде мазута из железнодорожного вагона в наземный резервуар произошёл разлив с последующим загоранием мазута. пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

К 5:27 утра (03:27 по Москве) открытое горение было ликвидировано, а в 6:44 утра (4:44 по Москве) объявлена полная ликвидация пожара. Никто не пострадал и не погиб из-за инцидента. На месте работали 56 человек личного состава, привлекались 19 единиц специальной техники.

Ночью спасатели тушили "однушку" на проспекте Славы.

Фото и видео: Telegram / МЧС Башкортостан