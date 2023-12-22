Пожары в Гатчинском районе охватили два жилых дома и баню

Возгорания в районе возникали четыре дня подряд.

Утром в понедельник, 25 марта, в деревне Новосиверская Гатчинского района случился пожар. Эту информацию предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

На место ЧП были направлены восемь спасателей и две единицы специальной техники. Горело жилое здание общей площадью 64 кв.м. Тушение пожара заняло около трёх часов. Пока нет информации о пострадавших.

Пожары в Гатчинском районе возникали четыре дня подряд: так, 22 марта спасатели получили вызов о возгорании бани на частной территории. На место происшествия была направлена дежурная смена 105-ой пожарной части областной противопожарной службы. Огонь был локализован и потушен уже к 20:00. На следующий день, 23 марта, в массиве Красницы, в СНТ "Корвет", загорелся частный дом площадью 100 кв.м. На борьбу с огнем вышли дежурные смены 42 пожарно-спасательной части и 105 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Им потребовалось всего восемь минут, чтобы полностью потушить пламя.

Кроме того, 24 марта, около 18:00, спасатели выехали к частному дому в СНТ "Железнодорожник" в массиве Корпиково, который охватил огонь. Общая площадь пожара составляла 80 кв.м. Спасатели справились с задачей к 18:49 и успешно потушили пожар.

Ранее мы сообщили о том, что в Кудрово во время пожара на Венской пострадал человек.

Фото: Piter.TV