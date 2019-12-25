В квартире на Бухарестской улице разгорелся пожар

Полчаса назад управление МЧС приняло сигнал о пожаре в доме №114к1 по Бухарестской улице во Фрунзенском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, огонь полыхает в одной из квартир. Пока дополнительной информации нет. На вызов приехали 5 единиц техники и 22 человека личного состава.
Ранее мы писали, что мужчина без документов погиб при пожаре в квартире на Ветеранов. Огонь в трехкомнатной квартире тушили 15 спасателей и три единицы техники.
Фото: Piter.tv
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