В квартире на Бухарестской улице разгорелся пожар

Дополнительной информации пока мало.

Полчаса назад управление МЧС приняло сигнал о пожаре в доме №114к1 по Бухарестской улице во Фрунзенском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, огонь полыхает в одной из квартир. Пока дополнительной информации нет. На вызов приехали 5 единиц техники и 22 человека личного состава.

Ранее мы писали, что мужчина без документов погиб при пожаре в квартире на Ветеранов. Огонь в трехкомнатной квартире тушили 15 спасателей и три единицы техники.

Фото: Piter.tv