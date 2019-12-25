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В квартире на Бухарестской улице разгорелся пожар
Сегодня, 17:00
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В квартире на Бухарестской улице разгорелся пожар

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Дополнительной информации пока мало.

Полчаса назад управление МЧС приняло сигнал о пожаре в доме №114к1 по Бухарестской улице во Фрунзенском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. 

По предварительной информации, огонь полыхает в одной из квартир. Пока дополнительной информации нет. На вызов приехали 5 единиц техники и 22 человека личного состава.

Ранее мы писали, что мужчина без документов погиб при пожаре в квартире на Ветеранов. Огонь в трехкомнатной квартире тушили 15 спасателей и три единицы техники.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, петербург, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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