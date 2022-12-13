В Невском районе произошёл пожар на винном заводе

Пламя охватило обстановку на площади 50 кв.м.в помещении малярного цеха.

Утром пятницы, 24 марта, в Невском районе Петербурга произошло возгорание на территории винного завода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Пожар разгорелся примерно в 8:35 в доме № 49 по улице Новосёлов. В помещении малярного цеха, площадь которого составляет 300 кв.м., вспыхнуло пламя на площади 50 кв.м.

На место происшествия выдвинулись 23 пожарных и 5 единиц спецтехники. Ликвидировать огонь удалось в 9:41.

Ранее мы сообщили о том, что правоохранители завели дело после пожара на Кораблестроителей, в котором погибли двое.

Фото: Citywalls.ru