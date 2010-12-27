На юге Петербурга тушили "брежневку" в 12 этажей

В техническом помещении над шахтой лифта горел мусор.

В ночь с 15 на 16 сентября во Фрунзенском районе Петербурга тушили жилой дом в 12 этажей. Случайные фотографы запечатлели на камеру дымную шапку, образовавшуюся над кровлей панельного здания 1982 года постройки.

Пожар произошел по адресу: Дунайский проспект, 58/1. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти, на площади 10 квадратных метров загорелось техническое помещение над шахтой лифта. Причиной возгорания стал воспламенившийся мусор. В 00:46 открытое горение было ликвидировано.

В 01:06 очевидцы написали в социальных сетях, что дыма стало значительно меньше. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее мы писали, что пожар на Большой Пороховской тушили 10 человек.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб