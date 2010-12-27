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Пожар на Большой Пороховскй тушили 10 человек
Сегодня, 20:51
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Rybka123

Пожар на Большой Пороховскй тушили 10 человек

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Огонь потушили за 40 минут.

В воскресенье, 15 сентября, в Красногвардейском районе загорелся жилой дом. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

 

Пожар случился в трехкомнатной квартире двенадцатиэтажного жилого в доме номер 26 на Большой Пороховской улице. О пожаре очевидцы сообщили в 19:39, на место прибыли  пять единиц техники и 20 человек личного состава. Огонь потушили ликвидировали в 20:16. Из дома эвакуировали 10 человек, никто не пострадал.

 

Ранее Piter.TV писал об аварии на Петрозаводском шоссе, где бетономешалка влетела во внедорожник


Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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