Пожар на Большой Пороховскй тушили 10 человек

Огонь потушили за 40 минут.

В воскресенье, 15 сентября, в Красногвардейском районе загорелся жилой дом. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар случился в трехкомнатной квартире двенадцатиэтажного жилого в доме номер 26 на Большой Пороховской улице. О пожаре очевидцы сообщили в 19:39, на место прибыли пять единиц техники и 20 человек личного состава. Огонь потушили ликвидировали в 20:16. Из дома эвакуировали 10 человек, никто не пострадал.

Ранее Piter.TV писал об аварии на Петрозаводском шоссе, где бетономешалка влетела во внедорожник.



Фото: Piter.TV