Крупный пожар охватил жилой дом в Красногорске

Спасатели очень быстро приехали на место происшествия, но огонь очень быстро распространился и даже задел крышу дома.

На улице в Красногорске вспыхнул балкон одного из домов. Об этом сообщил источник телеканала "360" в экстренных службах.

Предварительно сообщается, что пожару присвоен первый ранг сложности. Жизни людей сейчас ничто не угрожает. По словам очевидицы произошедшего, спасатели очень быстро приехали на место происшествия, но огонь очень быстро распространился и даже задел крышу дома.

Данные о ЧП подтвердили в региональном главке МЧС. Как удалось установить, огонь охватил кровлю и балкон четырехэтажного жилого дома.

Ранее мы сообщили о том, что на Аптекарской набережной в Петербурге загорелся туристический автобус.

Видео: телеканал "360"