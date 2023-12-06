Пожар в здании консерватории Римского-Корсакова локализовали

На месте случившегося работают 36 спасателей и девять спецмашин.

В здании консерватории Римского-Корсакова локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Напомним, что сегодня, 6 декабря, в 12:46 поступило сообщение о пожаре на Театральной площади, 3. В здании консерватории горели помещения на первом этаже. Пламя охватило 100 "квадратов".

В 13:17 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В 14:29 пожар был локализован.



На месте случившегося работают 36 спасателей и девять спецмашин. По предварительным данным, никто не пострадал.

Прокуратура начала проверку по факту пожара в консерватории Римского-Корсакова.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за гололедицы.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России