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Пожар в школе на улице Зои Космодемьянской потушен
Сегодня, 12:30
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Пожар в школе на улице Зои Космодемьянской потушен

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В подвале помещения горел электрощит.

Утром четверга, 15 декабря, в Кировском районе Петербурга произошёл пожарю В подвале общеобразовательной школы вспыхнул электрощит: возгорание устранили примерно за 15 минут, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Данные о пожаре в доме №4 по улице Зои Космодемьянской поступили на дежурный пульт примерно в 9:14. Как установила прибывшая на место спасательная бригада, огонь охватил 2 кв.м.

Ликвидировали возгорание 17 пожарных на 4 единицах спецтехники. К 9:32 огонь потушили. 

Ранее мы сообщили о том, что в квартирном пожаре на Лени Голикова пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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