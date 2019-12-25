Пожар в школе на улице Зои Космодемьянской потушен

В подвале помещения горел электрощит.

Утром четверга, 15 декабря, в Кировском районе Петербурга произошёл пожарю В подвале общеобразовательной школы вспыхнул электрощит: возгорание устранили примерно за 15 минут, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Данные о пожаре в доме №4 по улице Зои Космодемьянской поступили на дежурный пульт примерно в 9:14. Как установила прибывшая на место спасательная бригада, огонь охватил 2 кв.м.

Ликвидировали возгорание 17 пожарных на 4 единицах спецтехники. К 9:32 огонь потушили.

Ранее мы сообщили о том, что в квартирном пожаре на Лени Голикова пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV