В пятиэтажке на Гражданском горела захламленная квартира

Из огня спасли женщину.

Около 11 утра в среду, 31 марта, в пятиэтажке на Гражданском проспекте, 124 корпус 3 вспыхнула квартира. Об этом Piter.TV сообщили источники в экстренных службах.

Известно, что двухкомнатная квартира на первом этаже была сильно захламлена, горели кухня, коридор и комната на площади 25 квадратных метров. Из огня спасли 50-летнюю женщину, которая после осмотра медиками скорой помощи отказалась от госпитализации. С верхних этажей эвакуировали двоих жильцов, они не пострадали. В 11.32 пожар локализовали, открытое горение ликвидировали. Причина пожара не уточняется.

Ранее из-за задымления в ТЦ "Светлановский" эвакуировали 100 человек.

Фото: Piter.TV