Пожар в московской больнице попал на видео. Ролик опубликовали несколько СМИ в Telegram-каналах. По данным местных журналистов,возгорание произошло на территории столичного международного онкологического центра, расположенного на улице Дурова. В результате трагедии жертвами стали два человека.
По данным ТАСС, причиной возгорания в здании могло стать неосторожное обращение с огнем. Известно, что сам центр находится на реконструкции. Согласно другим версиям произошедшего, больница могла загореться из-за неисправности электрообогревательных приборов.
Напомним, что к настоящему моменту пожар ликвидирован. Из помещения было эвакуировано 20 человек.
Соседи рассказали о мужчине, погибшем при пожаре на 5-й Советской улице.
Видео: Telegram/LifeSHOT, 112
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