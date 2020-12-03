Возгорание в здании на улице Дурова унесло жизни двух человек.

Пожар в московской больнице попал на видео. Ролик опубликовали несколько СМИ в Telegram-каналах. По данным местных журналистов,возгорание произошло на территории столичного международного онкологического центра, расположенного на улице Дурова. В результате трагедии жертвами стали два человека.

По данным ТАСС, причиной возгорания в здании могло стать неосторожное обращение с огнем. Известно, что сам центр находится на реконструкции. Согласно другим версиям произошедшего, больница могла загореться из-за неисправности электрообогревательных приборов.

Напомним, что к настоящему моменту пожар ликвидирован. Из помещения было эвакуировано 20 человек.

Соседи рассказали о мужчине, погибшем при пожаре на 5-й Советской улице.

Видео: Telegram/LifeSHOT, 112