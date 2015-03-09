В недостроенном корпусе больницы №15 на Авангардной произошло возгорание

На место происшествия уже прибыли экстренные службы.

В Санкт-Петербурге произошел пожар в городской больнице № 15, расположенной на Авангардной улице. О возгорании в 4-м терапевтическом корпусе сообщают очевидцы, передает 78.ru.

По предварительной информации, возгорание произошло в недостроенном корпусе больницы на Авангардной. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу, горение происходит на втором этаже, который еще не введён в эксплуатацию. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

На место происшествия работают экстренные службы, пожар локализован. Информация о пострадавших и причинах возгорания в настоящее время уточняется.

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