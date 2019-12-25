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В Выборгском районе сгорела машина
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В Выборгском районе сгорела машина

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Сведений о пострадавших не поступало.

Во вторник, 20 июля, в 16:34 на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре у дома №22 по Северному проспекту в Выборгском районе, передает пресс-служба ведомства. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что по всей площади горит машина. За двадцать минут пожар ликвидировали. На сигнал прибыли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Сообщений о пострадавших не было. Также неясно, как именно загорелся автомобиль.

Ранее мы писали, что на Лиговском тушили пожар в перекрытиях дома.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пожар, сгорела машина
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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