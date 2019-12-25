Пожар в Василеостровском районе тушили 17 спасателей

Горение происходило на цокольном этаже в 12-этажном здании.

Вечером в четверг, 1 июля, на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в доме №32к1 по улице Кораблестроителей в Василеостровском районе, передает пресс-служба ведомства.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что горят 10 квадратных метров на цокольном этаже в 12-этажном доме. Через 20 минут после прибытия пожар удалось локализовать, а ранг с 1БИС снизили до первого номера. Информации о пострадавших не поступало.

К борьбе с огнем привлекли 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной пожара.

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Фото: Piter.tv