Пожар в Пушкинском районе локализовали

К ликвидации пожара привлекли 53 спасателя.

Через полтора часа после поступления сигнала о пожаре в Пушкинском районе на улице Поселковая (улица Мира) огонь удалось локализовать и снизить ранг с №3 до №2, а после – до 1БИС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

К месту пожара вызван пожарный поезд, также направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара на предмет содержания вредных веществ. уточнили в ведомстве

В ангаре происходило горение кровли на общей площади 1400 кв.м. К тушению привлекли 53 человек и 15 единиц техники.

Ранее мы писали, что в ангаре на Поселковой улице разгорелся сильный пожар.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте