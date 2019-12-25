В Шушарах пожарные тушили балкон

По предварительной информации, никто не пострадал.

В среду, 1 сентября, в 14:12 управление МЧС зафиксировало сообщение о пожаре в Шушарах, сообщила пресс-служба МЧС по городу и области.

Как оказалось, в квартире-студии дома №4 по Новгородскому проспекту загорелся балкон. С пожаром справились в 14:43. Достоверных сведений о причине пожара пока нет. По предварительной информации, никто не пострадал. К ликвидации огня привлекли 4 единицы техники и 19 человек личного состава.

Ранее мы писали, что пожар в квартире на Чичеринской тушили 10 спасателей.

Фото: Piter.tv