В Шушарах пожарные тушили балкон

В среду, 1 сентября, в 14:12 управление МЧС зафиксировало сообщение о пожаре в Шушарах, сообщила пресс-служба МЧС по городу и области.
Как оказалось, в квартире-студии дома №4 по Новгородскому проспекту загорелся балкон. С пожаром справились в 14:43. Достоверных сведений о причине пожара пока нет. По предварительной информации, никто не пострадал. К ликвидации огня привлекли 4 единицы техники и 19 человек личного состава.
Ранее мы писали, что пожар в квартире на Чичеринской тушили 10 спасателей.
Фото: Piter.tv
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