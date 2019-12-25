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В Шушарах пожарные тушили балкон
Сегодня, 14:53
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В Шушарах пожарные тушили балкон

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По предварительной информации, никто не пострадал.

В среду, 1 сентября, в 14:12 управление МЧС зафиксировало сообщение о пожаре в Шушарах, сообщила пресс-служба МЧС по городу и области.

Как оказалось, в квартире-студии дома №4 по Новгородскому проспекту загорелся балкон. С пожаром справились в 14:43. Достоверных сведений о причине пожара пока нет. По предварительной информации, никто не пострадал.  К ликвидации огня привлекли 4 единицы техники и 19 человек личного состава.

Ранее мы писали, что пожар в квартире на Чичеринской тушили 10 спасателей.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пожар, пожар в пушкинском районе, пушкинский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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