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Пожар в квартире на Чичеринской тушили 10 спасателей
Сегодня, 12:09
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Пожар в квартире на Чичеринской тушили 10 спасателей

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Пожар ликвидировали спустя полчаса после поступления сигнала.

В среду, 1 сентября, в 11:21 петербургские спасатели приняли сигнал о пожаре в Петродворцовом районе, на улице Чичеринская. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Оказалось, что в однокомнатной квартире дома №9к2 сгорела обстановка на площади 5 "квадратов". В 11:52 пожарные справились с огнем. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны. 

К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава. 

Ранее мы писали, что в Петербурге избили и ограбили мужчину, который решил помочь мигранту.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, петродворцовый район, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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