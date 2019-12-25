Пожар в квартире на Чичеринской тушили 10 спасателей

Пожар ликвидировали спустя полчаса после поступления сигнала.

В среду, 1 сентября, в 11:21 петербургские спасатели приняли сигнал о пожаре в Петродворцовом районе, на улице Чичеринская. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Оказалось, что в однокомнатной квартире дома №9к2 сгорела обстановка на площади 5 "квадратов". В 11:52 пожарные справились с огнем. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны.

К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Петербурге избили и ограбили мужчину, который решил помочь мигранту.

Фото: Piter.tv