В Петродворцовом районе матрас тушили 10 пожарных

Обошлось без пострадавших.

Днем в среду, 24 ноября, около 12:13 управление МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре в доме №3к4 по Суворовской улице в Петродворцовом районе.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в двухкомнатной квартире происходило тление матраса. Как именно произошел инцидент, не уточняется. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В 13:19 пожар ликвидирован

На вызов прибыли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Также сегодня утром сгорел автобус и иномарка.

Фото: Piter.tv