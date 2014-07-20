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В Петродворцовом районе матрас тушили 10 пожарных
Сегодня, 15:08
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В Петродворцовом районе матрас тушили 10 пожарных

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Обошлось без пострадавших.

Днем в среду, 24 ноября, около 12:13 управление МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре в доме №3к4 по Суворовской улице в Петродворцовом районе. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в двухкомнатной квартире происходило тление матраса. Как именно произошел инцидент, не уточняется. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В 13:19 пожар ликвидирован

На вызов прибыли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Также сегодня утром сгорел автобус и иномарка

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, петербург, петродворцовый район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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