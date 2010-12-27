В пожаре в Петергофе спасатели нашли два мертвых тела

Обгоревшие останки мужчин отправлены специалистам.

В Петергофе во время пожара погибло два человека. В ночь 24 октября загорелся строительный вагончик на территории частного жилого домовладения. Об этом рассказали представители ГУ МВД по региону.

Оперативники рассказали, что по информации от очевидцев, пламя охватило объект около двух часов ночи. Прибывшим на место инцидента пожарным осталось только дотушить огонь и разобрать конструкции. В завалах обнаружились останки местных жителей. В настоящее время тела направлены в морг для выяснения причин смерти.

Напомним, что в Петро-Славянке после пожара нашли тело мужчины‍.

Фото: Piter.tv