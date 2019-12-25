С огнем в Московском районе боролись 15 спасателей

В административном здании загорелась вентиляция.

Во вторник, 19 октября, в 11 часов утра в ГУ МЧС поступил сигнал о пожаре в доме №5 по улице Черниговская, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в административном здании загорелась вентиляция на площади 2 "квадратов". Пожар локализовали спустя полчаса после поступления сигнала.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы писали, что двое мужчин и женщина погибли при пожаре в квартире на Пролетарской улице.

Фото: Piter.tv