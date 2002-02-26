На Межевой улице полностью сгорела дощатая постройка

Обошлось без пострадавших.

Около 14:20 в пятницу, 20 августа, сотрудники МЧС по Петербургу и области получили сообщение о пожаре в Колпино на Межевой улице, 5.

В пресс-службе ведомства уточнили, что дощатая постройка размером 4 на 2 метра выгорела по всей площади. Причины возгорания пока неизвестны. К счастью, никто не пострадал. Ликвидировали пожар спустя полчаса. На борьбу с огнем привлекли 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в квартире на улице Севастьянова сгорел балкон.

Фото: Piter.tv