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На Межевой улице полностью сгорела дощатая постройка
Сегодня, 15:02
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На Межевой улице полностью сгорела дощатая постройка

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Обошлось без пострадавших.

Около 14:20 в пятницу, 20 августа, сотрудники МЧС по Петербургу и области получили сообщение о пожаре в Колпино на Межевой улице, 5. 

В пресс-службе ведомства уточнили, что дощатая постройка размером 4 на 2 метра выгорела по всей площади. Причины возгорания пока неизвестны. К счастью, никто не пострадал. Ликвидировали пожар спустя полчаса. На борьбу с огнем привлекли 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в квартире на улице Севастьянова сгорел балкон.

Фото: Piter.tv

Теги: колпинский район, петербург, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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Власов Митя
Сегодня 15:30

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