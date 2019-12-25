При пожаре в доме с мансардой в Красном Селе погиб человек

Сигнал о пожаре поступил на дежурный пульт в 2:29.

В ночь на среду, 13 декабря, в Промышленном переулке (Красное Село) вспыхнул дом с мансардой. В результате возгорания погиб один человек. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сигнал о пожаре поступил на дежурный пульт в 2:29. Огонь охватил одноэтажный дом с мансардой размером 10×10 м. В 3:12 пламя убыло локализовано.

На устранение огня выезжали 15 человек личного состава и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Пулковском шоссе горел балкон.

Фото: Piter.TV