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Пожар в центре Петербурга подпалил 3 автомобиля
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Пожар в центре Петербурга подпалил 3 автомобиля

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С огнём справились за час.

В понедельник, 8 августа,примерно в 4:12 утра у дома №89 на набережной Обводного канала загорелись 3 авто. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пламя уничтожило сгораемые части машины Ford Focus, расплавило передние фары у Kia Rio, и затронуло заднюю дверь и фару Ford Fusion. С пожаром справились в 4:47, на месте работали  10 спасателей и 2 спецмашины.

Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге загорелся пятый автобус за летний сезон

Фото: Piter.TV

Теги: автомобили, пожар, санкт-петербург, сгоревшие автомобили
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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