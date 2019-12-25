Пожар в центре Петербурга подпалил 3 автомобиля

С огнём справились за час.

В понедельник, 8 августа,примерно в 4:12 утра у дома №89 на набережной Обводного канала загорелись 3 авто. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пламя уничтожило сгораемые части машины Ford Focus, расплавило передние фары у Kia Rio, и затронуло заднюю дверь и фару Ford Fusion. С пожаром справились в 4:47, на месте работали 10 спасателей и 2 спецмашины.

Данных о пострадавших не поступало.

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Фото: Piter.TV