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В пожаре на Стачек пострадали две женщины
Сегодня, 15:32
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В пожаре на Стачек пострадали две женщины

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Сейчас петербурженки находятся в больнице.

Сегодня, 5 февраля, в Кировском районе произошел пожар, в результате которого отравились угарным газом две петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В доме № 69 по проспекту Стачек вспыхнула квартира. Информация о возгорании поступила в дежурную часть ведомства около 12:51. На борьбу с огнем отправились 15 спасателей. Выяснилось, что в четырехкомнатной квартире горела обстановка площадью 10 "квадратов". В 13:06 пожар потушили. 

Две женщины пострадали во время горения. Они надышались угарным газом. Сейчас петербурженки находятся в больнице.

Ранее на Piter.tv: суд освободил няню, которая подозревалась в убийстве двухлетней девочки в Мурино.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, отравление газом, пожарные, попали в больницу, проспект стачек
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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