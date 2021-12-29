В пожаре на Стачек пострадали две женщины

Сейчас петербурженки находятся в больнице.

Сегодня, 5 февраля, в Кировском районе произошел пожар, в результате которого отравились угарным газом две петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В доме № 69 по проспекту Стачек вспыхнула квартира. Информация о возгорании поступила в дежурную часть ведомства около 12:51. На борьбу с огнем отправились 15 спасателей. Выяснилось, что в четырехкомнатной квартире горела обстановка площадью 10 "квадратов". В 13:06 пожар потушили.

Две женщины пострадали во время горения. Они надышались угарным газом. Сейчас петербурженки находятся в больнице.

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Фото: Piter.tv