Пожар на нефтебазе в кузбасском Прокопьевске ликвидирован

В ГУ МЧС рассказали подобности о тушении огня в Кемеровской области.

Специалисты из регионального экстренного ведомства потушили горевший резервуар на территории Прокопьевской нефтебазы. Пламя распространялось по объекту, расположенному на территории Кемеровской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС. Эксперт добавили, что пламя зафиксировано из-за полыхнувших паров. Удалось пресечь распространение огня по соседним емкостям с нефтепрдуктами. В общей сложности повреждена площадь в 60 квадратных метров. На месте инцидента работали 15 человек и четыре единицы техники.

Возгорание на нефтебазе "Терминал-Ойл" ликвидировано. Пострадавших нет. Резервуар был пуст и готовился к очистке. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что информация о загоревшемся резервуаре с объемом 700 кубических метров поступила на пульт дежурного в 13:43 по местному времени (в 09:43 утра по Москве). В тот момент на рабочей смене находилось 15 человек, все люди были оперативно эвакуированы. К месту пожара выезжали четыре автоцистерны.

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Фото и видео: ГУ МЧС России