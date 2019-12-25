Стали известны подробности о пожаре на аэродроме под Рязанью

В результате взрыва бензовоза погибли трое.

На аэродроме в районе Дягилево под Рязанью произошло возгорание бензовоза. Подробную информацию о происшествии передаёт телеканал "360" в понедельник, 5 декабря.

Предварительно сообщается, что в пожаре погибли трое граждан, ещё 9 пострадали. По данным источника в Рязанской областной больнице, после взрыва было госпитализировано 5 человек. Кроме того, повреждения получил самолёт.

Первоначально о громких хлопках в районе аэродрома сообщили жители Дягилево в соцсетях. Затем многие почувствовали запах горящего керосина.

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Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области