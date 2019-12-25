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Стали известны подробности о пожаре на аэродроме под Рязанью
Сегодня, 12:04
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Стали известны подробности о пожаре на аэродроме под Рязанью

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В результате взрыва бензовоза погибли трое.

На аэродроме в районе Дягилево под Рязанью произошло возгорание бензовоза. Подробную информацию о происшествии передаёт телеканал "360" в понедельник, 5 декабря.

Предварительно сообщается, что в пожаре погибли трое граждан, ещё 9 пострадали. По данным источника в Рязанской областной больнице, после взрыва было госпитализировано 5 человек. Кроме того, повреждения получил самолёт. 

Первоначально о громких хлопках в районе аэродрома сообщили жители Дягилево в соцсетях. Затем многие почувствовали запах горящего керосина. 

Ранее мы сообщили о том, что в Москве загорелся пассажирский автобус.

Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области

Теги: аэродром, пожар, происшествия, рязанская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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