Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар на Зубовском бульваре в Москве локализовали. Об этом сообщили представители экстренных служб по региону. По информации от ГУ МЧС, на данный момент о пострадавших ничего неизвестно.

По адресу: Зубовский бульвар, дом 15, в офисном здании на третьем этаже начался пожар. Что горит и площадь уточняется источник ТАСС

Напомним, что огонь начал распространяться на третьем этаже бизнес-центра. Очевидцы уточнили, что заметили дым из окон здания на Садовом кольце, где находится ресторан быстрого питания KFC. диспетчер экстренной службы получил заявку о происшествии в 15:14 часов.

Мурашко поблагодарил медиков, закончивших операцию во время пожара.

Видео: TG / Mash, 112